Son dakika | Yeniden çekilen kura ile Devler Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
İptal edilen kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Yapılan itirazlar neticesinde kura çekiminin tekrarına karar verildi.
Manchester United, kurada kendi grubundan çıkan Villarreal’le “yanlışlıkla” eşleşmiş ve ardından karışan kurada United tekrar torbaya atılmıştı.
Tekrardan sonra eşleşmeler şöyle oldu;
Paris Saint Germain-Real Madrid
RB Salzburg-FC Bayern
Sporting CP-Manchester City
Benfica-Ajax
Chelsea-Lille
Atletico Madrid-Manchester United
Villarreal-Juventus
Inter-Liverpool
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15-16 ve 22-23 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.
Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.
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