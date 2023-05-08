Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı belli oldu. Ligde tüm maçlar 16 Mayıs Salı günü oynanacak.

AA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 19:47
Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı
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Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde tüm maçlar 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de oynanacak.

Ligde 37. haftanın programı şöyle:

Yılport Samsunspor-Bodrumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Dyorex Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

Tuzlaspor-Manisa FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor (Pendik)

Altınordu-Erzurumspor FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)


Spor Toto 1. Lig futbol türkiye futbol federasyonu

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