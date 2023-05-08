Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı belli oldu. Ligde tüm maçlar 16 Mayıs Salı günü oynanacak.
Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde tüm maçlar 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de oynanacak.
Ligde 37. haftanın programı şöyle:
Yılport Samsunspor-Bodrumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Dyorex Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
Tuzlaspor-Manisa FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)
Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor (Pendik)
Altınordu-Erzurumspor FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
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