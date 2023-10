Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını yorumladı: 'Liderin bileği bükülmüyor'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 09:28

Güncelleme: 23.10.2023 - 09:28

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Fenerbahçe taraftarları başta Volkan’a sonra Hataysporlulara örnek bir misafirperverlik sundu. Genç teknik adam tribünlere çağrılırken gözleri doldu, ağlamamak için kendini zor tuttu. Kaleciliği kadar teknik direktörlüğü de başarılı geçen Volkan Demirel’e şahsi fikrimdir Fenerbahçe Kulübü görev vermeyi düşündü mü acaba? İki yenilmezin mücadelesi keyif verdi. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda bulduğu 3 ve İrfan Can’ın mükemmel frikik golüyle sonuca rahat gitti. Fenerbahçe’nin ön alan baskısı, rakibi hataya zorlaması gollerde başroldeydi. Liderin bileği bükülmüyor, 17 maçta 17 galibiyet üst düzey seri..." (Cumhuriyet)

"HEM DEFANSTA, HEM OFANSTA"

Uğur Meleke: "G.Saray’la Fenerbahçe’nin bu sezon kurdukları pahalı ve derin kadrolar, ligde toplamda 18 müsabakada yalnızca 2 puan yitirdi. Tüm cephelerde namağluplar. Ki Avrupa’nın top 10 liginde buna benzer bir ikili istatistik yok. Özellikle ilk devrelerde büyük bir dominasyon kurdular. Ligde oynadıkları 18 ilk yarının (yani 810 dakikanın) toplam skoru 21’e 2... Maçın erken kopmasında başrole Fenerbahçe’nin dinamik orta üçlüsü İsmail-Fred-Szymanski’yi koymak gerek. Fenerbahçe’nin tamamlayamadığı hücumlarda öyle çabuk reaksiyon verdiler ki, Hatay ilk devreyi şut atamadan ve rakip ceza alanına giremeden bitirdi. Ancak bununla da yetinmiyorlar, ofansta da canlılar: Dün Szymanski ve İsmail ikişer, Fred de bir golün içindeydiler." (Hürriyet)

"FENERBAHÇE YARIŞTA BİR KAT ÖNDE"

Ercan Güven: "Mütevazı futbol mahallemizde büyük maliyetle projelenen, sezon başı temeli atılan, milyonların gururla izlediği “Fenerbahçe Gökdeleni”, işinin ehli “mühendisleri”, maharetli “ustaları” ile müthiş bir tempoya ulaştı, neredeyse “haftada iki kat çıkarak” kendi rekorunu kırdı. Golden daha önemlisi müthiş bir dayanışma olmasıydı Fenerbahçe’de… Resmen serbest vuruşu ona bırakarak İrfan Can’ı kazanmak, moralini düzeltmek istedi arkadaşları. Dördüncü golden sonra İsmail Kartal da son dakikaları milli maçlarda güzel oynayan Samet’i onurlandırmaya, sakatlıkları geçenlere ve kenarda bekleyenlere dakika ile moral vermeye ayırdı. Fenerbahçe maçı bitirince Aabid’in golü 90+4’te geldi ama skor yine netti. Mütevazı futbol mahallemizde ezeli rakibiyle birlikte giriştikleri “ikiz kuleler” için amansız yarıştaki Fenerbahçe, an itibarıyla bir kat önde." (Milliyet)

"FENERBAHÇE TIKIR TIKIR"

Ali Gültiken: "Fenerbahçe orkestrası her enstrümanından en iyi sesi almaya devam ediyor. Sistem tıkır tıkır işliyor. Coşku ve istek üst seviyede devam ediyor. Bir de buna ekstra bireysel kaliteler de katılınca ortaya sürekli kazanabilen bir F.Bahçe çıkıyor. Takım o hale gelmiş durumda ki Livakovic dışında her oyuncu yüzde 100 performansıyla oynuyor. Bunun sahaya yansıması da mükemmel görüntüler ortaya çıkartıyor. Forvet hattı geçen seneki gibi tek bir oyuncu üzerinden değil her bölümüyle gole katkı sağlıyor." (Sabah)

"ÖZGÜVEN PATLAMASI YAŞIYOR"

Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe her rakibine olduğu gibi Hatayspor'a da "kazanamazsın" duygusunu ilk dakikada verdi, 7'de de gol oldu zaten. Ardından baskıyı devam ettirip, paslarla ördüler sahayı. Örgünün hızı, Hatayspor oyuncularında karar opsiyonunu erteledi sürekli. Hatalı kararlar verdiler, gol yediler. Ofsayta takılan penaltıyla birlikte Fenerbahçe'nin de hızı kesildi, tribünlerin de. "Nasıl olsa kazandık" havası, oyunu erteledi sanki. Bu havaya aldanmayan Fred vardı sadece. Nitekim üçüncü golün baskısını da yaptı, pasını da verdi Dzeko'ya. Fenerbahçe takım olarak özgüven patlaması yaşıyor artık. Takımın birbirine güveni, yardımlaşması, kalite – yetenek düzeyi o hale geldi ki, "hadi atalım" dediklerinde beş dakika içinde sorunu çözüyorlar. İsmail Kartal'ın tek tek koyduğu tuğlaların eseri var önümüzde. Takım O'na inandı, tribünler de takıma... Büyük bir sinerji oluşturdular. Oyuncu veya oyun kalitesi o kadar üst düzeye çıkıyor ki, "acaba nasıl yapacaklar" merakıyla izlenmeye başlanıyor maç." (Fotomaç)