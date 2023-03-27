Stefan Kuntz'tan iddialara sert yanıt: 'Yüzde 100 yalan'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 16:24

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 17:04

A Milli Futbol Takımı'nın salı günü Hırvatistan ile oynayacağı EURO 2024 eleme maçı öncesi teknik direktör Stefan Kuntz ve Mert Günok açıklamalarda bulunuyor.

Mert Günok'ün açıklamaları şu şekilde:

"İlk maçın galibiyetle tamamlanmasından sonra şu anda takım olarak morallerimiz yüksek. Hırvatistan bir turnuva takımı. Dünya Kupası'nda ne kadar tehlikeli bir takım olduklarını gösterdiler. Saygı duyuyoruz. İyi bir şekilde hazırlandık. Bizim için gruptan çıkmak çok önemli. Hocamız 8 adım olduğunu söyledi, ilk adımı geçtik, yarın da ikinci adımı geçmek istiyoruz."

"Önemli olan daha az hata yapmamız. Ermenistan maçında belirli bölümlerde bazı basit hatalar yaptık. Bu tarz hataları yarın yapmamamız gerekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Seyirci desteğiyle daha önce başardığımız gibi yine başaracağımıza inanıyorum."

Mert Günok

"İÇİMDE UKDE KALDI"

"Pes etmek benim lügatımda hiç olmadı. Hiçbir zaman yeteneklerimden şüphe etmedim. En iyi yerlerde olmak için çalışmalarımı sürdürdüm. Bu bir tercih meselesi, başımızda olan hocaların bizi tercih etmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız."

"Ağır bir sakatlık yaşadım. Ondan önce EURO 2020'ye giderken, bir maç haricinde hepsinde ben oynadım. Pandemiden sonra bir yıl ara verildiği için şampiyonada oynama şansı elde edemedim. Bu da içimde ukde kaldı."

"Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. İlk adımı geçtiğimiz gün gerçekleştirdik. Hocamızın performansımı değerlendirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bireysel olarak hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Bu her zaman da böyle olacak. 5-6 sene kadar oynamak istiyorum. Milli takımda olduğum için de çok mutluyum. EURO 2024'te orada olmak istiyoruz."

"EURO 2024'TE OLMAK İSTİYORUZ"

"Oyuncular olarak ve hocamızın da belirttiği üzere oyun çok iyi değildi Ermenistan maçında. Birçok nedeni var bunun. Saha içerisindeki nedeni basit hatalardı. Grubun ilk maçı olması ve gittiğimiz ülkenin de farklı bir açıdan önemi olması açısından maçın zor geçeceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Aslında bunu biraz zorlaştıran da biz olduk. Ermenistan'ın da bizden daha istekli olması, oyun içinde zaman zaman gel git anları yaşandı. Özellikle ilk 15 dakika oyunu elimizde alamadık. Şanssız bir gol yedik, o da etkili oldu onların özgüven kazanmasında ama galip gelmek önemliydi."

"EURO 2024 finallerinde olmak istiyoruz. Bugün son antrenmanı yapacağız. Büyük maçları daha farklı oynuyoruz, bunun örnekleri var. Yeniden bu turnuvada olmak için önemli bir maç oynayacağız. Yarının daha farklı olacağını ve umarım galip geleceğimizi düşünüyorum."

"Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Şu anda zor durumda olan insanımız var. Onlar için küçük de olsa, buradan alacağımız galibiyet onlar için sevindirici bir haber olacaktır. Futboldan daha önemli şeyler var. Orada insanlarımız zor durumda. Böyle bir durum yaşandığı için hepimiz çok üzüntülüydük. Elimizden gelen desteği de gösteriyoruz. Yarın da galip gelebilirsek onlar için de ufak da olsa sevindirici bir durum oluşacaktır."

Stefan Kuntz

Stefan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

"Önemli olan ilk etapta yarınki maçı evimizde oynuyoruz. Yanılmıyorsam 11 yıl sonra Bursa'da oynuyoruz. Bu atmosferi oyunumuzla beraber sahaya yansıtacağımıza inanıyorum."

"Burada tabii 1.5 günümüz rejenerasyon ile geçti. Maçtan sonra sehayat ettik. Bugünkü idmandan sonra bir sakatlık olmazsa tüm oyuncular oynayabilecek durumda. En iyi 11'i sahaya süreceğiz"

"FAVORİ TAKIM BİZ DEĞİLİZ"

"Genel bakıldığında bu 2 maç farklı bir durumda. Ermenistan konusu tüm konu itibariyle hassas bir konuydu. Oynadığımız rakip çok değişiklikler yapmıştı. Yeni bir teknik direktör ve oyuncularla oynadılar. Maç başladığında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık."

"Olumlu görebileceğimiz şey, maç içinde taktiksel değişikliğe gidip buradan olumlu geri dönüş almamız bizim için bu maçta olumlu görebileceğimiz bir konuydu. Şu anda farklı bir ortam, evde oynuyoruz. Arkamızda 40 bin taraftar olacak. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bireysel performansları çok yüksek ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Favori takım biz değiliz Ermenistan'a karşı olduğu gibi. Tüm bunların doğrultusunda aslında insanın kendisi sahaya çıkası geliyor. Biz hep söylediğimiz gibi en büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Bu da yarın iyi bir örnek maç olacak."

4-3-3'E DÖNME DÜŞÜNCESİ VAR MI?

"Kasım ayındaki maçlarda aslında 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Son maçın hazırlığında bu konu üzerinde çalıştık ama belki sahaya yansıtmakta zorluk çekmiş olabilirler. İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlardı. İkili mücadeledeki gerekli olan güç-kuvvet, istek, uyanıklılık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor. İdmandan sonra eğer herkes mevcut kadroya katılabilecek durumda olursa ona göre bir oyun planı hazırlayıp yarınki maça hazırlanacağız."

"HIRVATİSTAN'I HERKES BİLİYOR"

"Hırvatistan'ın son yıllardaki performansını biliyoruz. Hepimiz izledik. Futbolda böyle şeyler olabilir. Son dakikada taçtan atışmış bir golle yenilen bir golle şanssızlık olarak addedilebilir. Biz hazırlıklarımızı Hırvatistan'ı bildiğimiz şekliyle kafamızda analiz ettik. Ona göre hazırlandık. Galler maçını baz almıyoruz"

"ORUÇ İDDİALARI YÜZDE 100 YALAN"

Bazı oyuncuları oruç tuttukları için kadroya almadığı iddialarının sorulması üzerine Kuntz şöyle cevap verdi:

"Ben ramazan ayına saygı duyuyorum. Bunlar dedikodudan ibaret. Bütün kararlarımızı oyuncularımızın performansları doğrultusunda veriyoruz. Bu yüzde yüz olan bir yalandır. Bu Ermenistan maçından sonra da bana soruldu. Bugün de Hırvat basın mensubundan duyulan bir soru. Bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alan insanlarla nasıl bir iletişim halinde olmalıyız?"

"HIRVATİSTAN FARKLI FUTBOL OYNUYOR"

"Burada şartlar çok farklı. İki maç için de. Orada hem deplasmanda oynadık, hem de ister istemez biraz baskı altında oynadık. Burada evde oynuyoruz. Rakibimiz farklı bir futbol oynuyor, farklı bir kalitede. Onlara karşı kendimizi kıyaslanmak ve yapabildiklerimizi sahaya yansıtmak istemeleri oyuncuların farklı bir performansı sahaya yansıtacaktır. Bireysel oyuncu değişikliğinden ziyade genel atmosferin oyunculara etkisi olacağını düşünüyorum."