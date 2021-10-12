Sultanlar Ligi VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendi
Voleybol'da Sultanlar Ligi 2. haftasında derbi karşılaşmasında VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendi.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2. haftasında derbi karşılaşmasında VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendi.
Birinci set karşılıklı ataklarla 23. sayıya kadar sürdü. Eczacıbaşı’nda Boskovic, VakıfBank’ta Haak etkili ataklar yaptı. Son iki sayıyı alan VakıfBank, seti 25-23 kazandı.
İkinci set Eczacıbaşı Dynavit, çok etkili oyun sergiledi. Eczacıbaşı, Boskovic ve Heyrman'ın etkili oyunuyla seti 25-16 kazandı ve eşitliği sağladı: 1-1.
Üçüncü sette Eczacıbaşı etkili servislerle rakibini oyundan düşürdü. Boskovic'in sayılarıyla seti önde götüren ev sahibi, seti 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti.
Dördüncü sete VakıfBank iyi başladı. Köşelerden yaptığı ataklar ile önde götürdüğü seti VakıfBank, 25-19 kazandı ve skoru eşitledi: 2-2.
Tie-break setinde az hata yapan VakıfBank seti 15-11, maçı da 3-2 kazandı.
MAÇIN DETAYLARI
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
Eczacıbaşı Dynavit: Beyza Arıcı, Ognjenovic, Saliha Şahin, Heyrman, Boskovic, Hande Baladın (Simge Aköz, Adams, Merve Atlıer, Fatma Şekerci, Elif Şahin)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimares, Ogbogu, Haak, Tuğba Şenoğlu (Ayça Aykaç, Zehra Güneş, Buket Gülübay, Bartsch-Hackley, Meryem Boz, Derya Cebecioğlu)
Setler: 23-25, 25-16, 25-23, 19-25, 11-15
Süre: 153 dakika (30, 32, 36, 33, 22)
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