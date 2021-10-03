Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar, 18:42
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız.

Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."


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