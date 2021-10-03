Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı

03 Ekim 2021 Pazar, 18:42

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız.

Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."