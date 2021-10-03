Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız.
Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."
Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) October 3, 2021
Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/nR08xXL375
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