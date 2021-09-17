Süper Lig'de 18 sezon sonra Altay - Göztepe derbisi oynanacak

17 Eylül 2021 Cuma, 12:54

Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, bugünkü müsabakayla 18 sezon sonra Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı yaşatacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Göztepe mücadelesi bugün saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.

Süper Lig'e 18 yıl aradan dönen Altay, ilk 2 haftada Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.

Göztepe ve Altay'ın 2002-2003'te Süper Lig'den düşmesinin ardından 2003-2004'ten 2010-2011'e kadar Süper Lig'den uzak kalan İzmir, 2011-2012'de Bucaspor'la 1 sezon Süper Lig'de temsil edildi.

2017-2018'den itibaren Göztepe ile tekrar Süper Lig'de boy gösteren İzmir kenti, Altay'ın da 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmesiyle bu sezon Süper Lig'de 2 takımla yer alıyor.

Şimdiye kadar 23'ü Süper Lig olmak üzere 27 kez aynı ligde yer alan Altay ile Göztepe, liglerde 56 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay'ın 22, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı.

Altay'ın 67 golüne karşılık Göztepe 48 gol kaydetti.