Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor. Haftanın ilk maçında yarın Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, yarın yapılacak Gaziantep FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)
8 Ekim Cumartesi:
14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)
9 Ekim Pazar:
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Hatay)
20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
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