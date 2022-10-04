Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları, ligin 8. haftasında yapılan maçların ardından güncellendi.
Süper Lig'de 8. haftanın ardından iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin 3,00 olan oranı, bu kez 3.15 olarak duyuruldu.
Galatasaray'ın 3,50 olan oranı, Adana Demirspor beraberliğinin ardından 3,60 olarak revize edildi.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN ORANI DEĞİŞTİ
Trabzonspor'un geçen hafta 5,00 olan şampiyonluk oranı, 4,50 olarak değişiklik gösterdi.
Sahasında Fenerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş'ın oranı ise 4,50'den, 4,75'e çekildi.
Öte yandan lider Medipol Başakşehir'e 7,00, Konyaspor'a 18,00 ve Adana Demirspor'a 20,00 oran açıklandı.
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