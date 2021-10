TBF ile Misli.com arasında iş birliği anlaşması imzalandı

12 Ekim 2021 Salı, 14:10

Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni isim sponsorunu duyurdu. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen imza töreninde, bir bahis sitesi ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Basketbol Ligi ve Kadınlar Basketbol Ligi’nin yeni isim sponsorunu açıkladı. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen lansmanla birlikte, bir bahis sitesi 2 yıllığına basketbol liglerine ana sponsor oldu. Toplantıda konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, son dönemde sponsor gelirlerini artırdıklarının altını çizdi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve misli.com arasında yapılacak olan iş birliğinin detaylarının kamuoyu ile paylaşıldığı basın toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de açıklamalarda bulundular.

Hidayet Türkoğlu’nun açıklamaları:

“Hepimizin son iki yıldır çok büyük bir mücadele verdiği pandemi nedeniyle hem dünya hem spor endüstrisi zor bir dönemden geçiyor. Uzun vadede arzularımız tribünlerde tam kapasite ile yola devam etmektir. Göreve geldiğimiz günden bu yana basketbol yayınlarını etkin şekilde uygulamaya özen gösterdik. Açık kanallarda yayınlanmasına katkı sağladık. Yeni sezonda da amacımız basketbol coşkusunu her eve ulaştırmaktır. Bizden önceki dönemlerde her hafta sadece 5 maç televizyonlardan yayınlanıyordu. Biz 12 maçın ekranlarda olmasını sağladık. Geri kalan bütün müsabakalar TBF sayfasından izlenebilecek. Şu anda test ve lojistik hazırlıkları yapılan çalışmamız ile liglerimizin tüm maçları basketbolseverlerle buluşacaktır. Pandemi sürecinde en büyük desteği iş ortaklarımızdan, sponsorlarımızdan aldık. Pandeminin olumsuz sonuçları her alanda olduğu gibi sporda da yaşanırken federasyonumuz gelirlerini artırmayı başarmıştır. Sayın Yıldırım Demirören’e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Demirören Holding bünyesinde Türk sporuna sağladıkları katkı ile örnek bir duruş gösteren misli.com, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru olacakken Türkiye Basketbol Ligi’nin de isim sponsoru olacaktır. Türkiye Basketbol Ligi, ilk kez bir isim sponsorluğu kazanmıştır. Misli.com ile yaptığımız anlaşmaya katkısı olan tüm ekibe teşekkürlerimi sunmak istiyorum”

Yıldırım Demirören ise, “Değerli dostum, kardeşim Başkan Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Ligi’ne ilk kez isim sponsoru olunmasının bizde yarattığı heyecanı bizzat anlattı. Bu sponsorluktan gurur duyduk. Gururluyuz, mutluyuz. Spora desteğe büyük önem veren rahmetli babam Erdoğan Demirören’den sonra şimdi görev sırası bizde. Ben sponsor desteğinin ne kadar önemli olduğunu federasyon başkanlığı dönemimde yaşayarak tecrübe ettim. İmkanlarımız gereğince sponsor olmayı değerli buluyorum. Her dakika büyüyen ve gelişen misli.com özellikle alt ligleri desteklemekten onur duymaktadır. Misli.com ile Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğinin basketbola hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşan TBF seçimlerinin herkese hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.