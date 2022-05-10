Teknik direktör Torrent’in inadı sürüyor

10 Mayıs 2022 Salı, 07:00

Galatasaray’da teknik direktör Torrent’in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. İspanyol hoca, Başakşehir maçı sonrası “1 yıl daha buradayım” diyerek kendisiyle yolları ayırmak için görüşen Burak Elmas’a mesaj yolladı.

Cumhuriyet’in, geçen hafta yayımladığı Torrent’in sözleşmesinde gelecek sezon alacağı paranın 1.5 milyon Avro olduğu ortaya çıkmıştı. Kontrattaki özel fesih maddesinde, yollar ayrıldığında da Sarı-Kırmızılılar 1.5 milyon Avro’yu takım çalıştırmasa dahi Torrent’e ödemek zorunda. Burak Elmas ile yöneticiler, geçen hafta Torrent’in menajeriyle İstanbul’da yaptığı görüşmede bu paranın yüzde 40 ile 50’sini 10 taksitle ödeyip yolları ayırmayı teklif etti. Ancak İspanyol hoca bu öneriye sıcak bakmadı.

F.BAHÇE’YE ŞAMPİYONLUK YANITI

F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un, Sarı-Lacivertlilerin 28 lig şampiyonluğu olduğu iddiasına G.Saray’dan yazılı yanıt geldi. Sarı-Kırmızılılar, TFF’ye yaptığı başvuruyu ve hukuki süreci takip ettiklerini belirtip, “Galatasaray bugün itibarıyla müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye’nin en çok Süper Lig şampiyonluğu olan kulübüdür” açıklamasını yaptı.