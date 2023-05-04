TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi'den Stefan Kuntz iddialarına yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 14:23
TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi'den Stefan Kuntz iddialarına yanıt
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemdeki Stefan Kuntz iddialarıyla ilgili konuştu.

Büyükekşi, "Şu anda Kuntz ile yolların ayrılması gibi bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Stefan Kuntz

"KUNTZ YERİNE AVCI"

A Milli Futbol Takımı'ın, teknik direktör değişikliğine gideceği öne sürülmüştü.

Alman hoca Stefan Kuntz'un yerine Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandığı iddia edilmişti.


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