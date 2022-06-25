TFF, Süper Lig için sosyal medya hesabı açacak
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yeni başkan Mehmet Büyükekşi'den sosyal medya hamlesi geldi. Büyükekşi ve yönetim kurulu, majör liglerde olan modeli Süper Lig'e getirecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) sosyal medya alanında hamle geldi. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetimi, Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar verdi.
Ayrıca idareciler bu alanda uzman bir isimle de anlaşma sağladı.
MAJÖR LİGLERDE VAR
İngiltere Premir Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'in kendine ait Twitter ve Instagram hesapları bulunuyor. TFF, oluşturacağı sosyal medya hesaplarında bu ligleri örnek alacak.
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