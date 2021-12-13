TFF'den Serdar Saatçı'ya tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı'yı Kayserispor maçındaki davranışından dolayı tebrik etti.
Süper Lig'de Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup ederken genç stoper Serdar Saatçı da mücadelede görev yaptı.
Serdar Saatçı bir pozisyonda takımı lehine verilen korner kararı üzerine hakeme topun kendisinden çıktığını söyledi.
Maçın ardından konuyla ilgili konuşan genç futbolcu, "Bize altyapımızda şerefinle oynayıp, hakkınla kazanmayı öğrettiler. Hak ettiğimiz bir üç puanı alalım bize de bu yakışır" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu da Saatçı için bir mesaj yayınladı. Federasyonun Twitter hesabından paylaşılan gönderide, "Spor Toto Süper Lig’in 16. Haftasında oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakasında, takımı lehine verilen korner kararı üzerine topun kendisinden çıktığını söyleyerek centilmence bir harekette bulunan Serdar Saatçı'yı bu centilmenliğinden ötürü tebrik ederiz." denildi.
Spor Toto Süper Lig’in 16. Haftasında oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakasında, takımı lehine verilen korner kararı üzerine topun kendisinden çıktığını söyleyerek centilmence bir harekette bulunan Serdar Saatçı'yı bu centilmenliğinden ötürü tebrik ederiz. pic.twitter.com/fpr1dLktaL— TFF (@TFF_Org) December 13, 2021
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