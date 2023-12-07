Tottenham - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:39

Güncelleme: 07.12.2023 - 10:39

İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

TOTTENHAM - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Michael Salisbury'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta Manchester City deplasmanından 3-3'lük beraberlik ile ayrılmıştı.

West Ham United ise kendi evinde ağırladığı Crystal Palace ile 1-1 berabere kalmıştı.