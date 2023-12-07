Tottenham - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında kendi sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
TOTTENHAM - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Salisbury'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta Manchester City deplasmanından 3-3'lük beraberlik ile ayrılmıştı.
West Ham United ise kendi evinde ağırladığı Crystal Palace ile 1-1 berabere kalmıştı.
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