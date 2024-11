Trabzon maçında sakatlanan yıldızın adalesinde yırtık belirlendi

Yayınlanma: 06.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.11.2024 - 04:00

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci’den kötü haber geldi. Trabzonspor maçında sakatlanan tecrübeli oyuncunun yapılan kontrollerinde sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildi. Kahveci’nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor. Yarın UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak AZ Alkmaar maçı ile 10 Kasım’da Süper Lig’deki Sivasspor karşılaşmasını kaçıracak İrfan Can’ın, milli ara dönüşündeki Kayserispor mücadelesinde de riske edilmemesi planlanıyor. Sarı-Lacivertli kulübün, hakem hatalarına yönelik isyanı sürüyor. F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor maçındaki hatalar hakkında tepkisini yineleyip, “Herkesin şikâyeti var, biz zaten ayrıcalık istemiyoruz. Trabzonspor aleyhine de fahiş hata oldu kabul ediyoruz. Bizim aleyhimize de 3 hata yapıldı. Bizim başımıza her hafta geliyor! Trabzonspor’un başına geldi ama bize her hafta geliyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan Fenerbahçe’nin kadın futbol, basketbol ve voleybol takımlarının sponsoru ArsaVev oldu.