Türkiye'yi Paris'te temsil edecek İBB Spor Kulübü sporcuları tanıtıldı!

Yayınlanma: 08.07.2024 - 14:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 14:00

Türkiye’yi Paris'te gerçekleşecek 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek toplam 24 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü sporcusu kamuoyuna tanıtıldı. İBB’nin Saraçhane’deki merkez yerleşkesinde düzenlenen tanıtım toplantısında; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, paralimpik okçuluk dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sadık Savaş ile tekvando dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Merve Dinçel Kavurat birer konuşma yaptı. İstanbul’un bir spor şehri olduğunu belirten İmamoğlu, “Ve bu spor şehri kimliği, aslında çok öne çıkmaz ama çıkmalıdır. Çünkü dünya ölçeğinde kulüpleriyle, sporcularıyla, organizasyonlarıyla olağanüstü bir geçmişe sahip kentlerden bir tanesidir İstanbul. İstanbul'da, neredeyse 19. yüzyılın sonlarından itibaren spora dönük mücadele ve var olma, aynı zamanda spor ve sporcu gelişimiyle ilgili atılan öncü adımlar, ülkemiz adına da milletimiz adına da öncü kuruluşlar ve adımlar olmuştur” dedi.

“TÜRKİYE'NİN İLK SPOR MASTER PLANINI HAZIRLAYAN KADRO OLDUK”

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi öncü kuruluşların dünya ve Türkiye vitrininde ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu bağlamda, ülkemize çok sayıda sporcu ve spor insanı kazandırmış bu şehrin, spora dair her hassasiyetini korumak da bizim yükümlülüğümüzde. Spora dair hassasiyet derken; tarih yazmış semt kulüpleri, tarih yazmış büyük kulüpleri ve spor insanları, yöneticileri, her yönüyle sporcuları mutlaka isimleri yaşamalı, yaşatılmalı ve gelecek nesillere aktarılmalı” diye konuştu. Spora dair tespit edilen eksiklikleri tamamlamak ve toparlamak adına güçlü adımlar attıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bu anlamda uzman spor insanlarıyla birlikte, sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin ilk spor master planını hazırlayan kadro olduk. Bu planla ortaya koyduğumuz ihtiyaçlar, hedefler doğrultusunda yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Rastgele değil, bilimin ışığında bunu yapıyoruz. Böylece İstanbul'un spor altyapısını ve sporcu yetiştirme kapasitesini de anlamlı bir biçimde büyütmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUN SPORLA BARIŞIK OLMASI MESELESİ KIYMETLİ”

“Yetenekli çocuklarımızı, gençlerimizi sahada tespit edip, onların doğru yönlendirilmesi hususunda da gerçekten önemli adımlar atmaya devam ediyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Her yaştan, her sağlık koşulundan hemşehrimizi de düşünüyoruz. Spor, sadece lisanslı sporcu ya da burada gördüğümüz gibi başarılarıyla gurur duyduğumuz sporculardan ibaret değildir. Spor, aynı zamanda toplumsal bir kabulü gerektirir. Toplumun sporla barışık olması ve sporun evrensel bir duygu olduğunu ve bunu hisseden bir toplum olma meselesi de çok kıymetlidir. Ve İstanbul'umuzda, özellikle dünyanın belki en evrensel kentlerinden biri olma, sorumlu olan bir şehirde, bu duygunun en üst seviyeye tırmanması için de çalışmalarımızı güçlü bir şekilde yapıyoruz. Her yaştan, her sağlık koşulundan hemşerimizin spor yapma imkanını arttırırken bu şehrin bir spor kenti olma duygusunu var edebilme adına, yeşil alanlarının korunması, spor tesislerinin arttırılması, kamusal alanlarda kamusal spor mekanlarının güçlendirilmesi de kentimizin gelecek vizyonu açısından önemli bir yolculuk tarifidir.”

"ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Konuşmasında, İstanbul’un 2036 olimpiyatları ve paralimpik oyunları yolculuğuna da değinen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Attığımız bu adımlarla birlikte İstanbul, 2027 yılında Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacak. 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği yapma yolunda çok önemli adımlar atmaya ilk günden itibaren başlamıştık, devam ediyoruz. İddiamızı da büyük ölçüde arttırdığımıza eminim. Başlattığımız spor atılımlarıyla beraber, İBB Spor Kulübü’nün de başarılarını buna eklemek değerli olacaktır. Toplam 25 branşta, 3.500 sporcuyla faaliyet gösteren İBB Spor Kulübü’müz, ‘2036 İstanbul Olimpiyat ve Paralimpik Vizyonu’ çerçevesinde geleceğin sporcularını, yıldızlarını ve şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. Bu sene içerisinde 28 temel branş arasında yer alan bisiklet, kürek, kanoyu da kulübümüzün bünyesinde aktif hale getirdik. 24 sporcu ile Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ülkemizden en çok sporcu gönderen spor kulübü olma başarısını göstermiştir. Halen kota mücadelesi veren 1 sporcumuza da başarılar diliyorum. İnşallah onu da ekibimizin arasında görmeyi umut ediyoruz. 12 kadın, 12 erkek sporcu ile eşit bir sporcu, kadın-erkek eşitliğiyle bir sporcu katılımını Paris'e yollamanın da İBB olarak gururunu yaşıyoruz.”

“SIKI BİR OLİMPİYAT İZLEYİCİSİYİM”

Çocukluğun beri sıkı bir olimpiyat izleyicisi olduğunu aktaran İmamoğlu, “2024 Olimpiyat Oyunları, aynı zamanda bizim olimpiyatlara katılımımızın da 100’ncü yıldönümü. Daha özel bir durum söyleyeyim. Cumhuriyeti ilan eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, cumhuriyetin ilanını netleştirmeden, olimpik sporlara ilgi gösteren, komiteyi kuran ve olimpiyata hazırlık yapan, 1924 Olimpiyatları’na katılmayla ilgili insanları faaliyete geçiren muazzam bir bakış açısıyla, bizi olağanüstü bir geleceğe hazırlamışlardır. Onun için ben spor adına, olimpiyat adına, spor ruhu adına, olimpik ruh adına da buradan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve emeği geçen bütün yol arkadaşlarını rahmetle, minnetle hepinizin huzurunda anmak istiyorum. Sporda katılımı, sporda var olmayı yeni öğrenen ulusların, milletlerin parayla yapamadıklarını, o zaman öngörüyle yapabilme başarısını ortaya koyan bir liderin kurduğu ülkenin insanları olmak, muazzam bir kazanımdır. Bunun altını çizmek lazım” şeklinde konuştu.

“OLİMPİYAT, İSTANBUL’LA TAÇLANACAK”

2036 olimpiyatlarına giden yolda, konunun paydaşlarıyla yapılacak iş birliklerinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Bu yolda da üstün bir çabayı, İstanbul'un 16 milyon insanıyla, bütün yöneticileriyle ortaya koyacağımızdan, bütün fedakarlıkları yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. İstanbul; iki kıtayı birleştiren, insanları birleştiren, insanlığı birleştiren, kültürleri birleştiren, medeniyetleri birleştiren, doğu-batıyı bir araya getiren, Avrupa'yı taçlandıran bir kent. Ve bence İstanbul ve Türkiye, Avrupa'nın bir parçası, ama aynı zamanda İstanbul, Avrupa'nın merkezi, dünyanın merkezi noktasında bir kent olarak olimpiyatla buluştuğunda, sadece İstanbul bundan taçlanmayacak, gururlanmayacak; bence olimpiyat oyunları da İstanbul'da olimpiyatları yaparak taçlanmış olacak. Bu bağlamda bu mücadeleyi veriyor olacağız” dedi.

“OLİMPİYATA KATILMAK, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MADALYASIDIR”

İmamoğlu, Türkiye’yi 2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nda temsil edecek İBB Spor Kulübü sporcularına, şu sözlerle seslendi:

“86 milyon insanımızın sizleri izleyecek. Fair play ruhu içinde olimpiyat değerlerini sergilemenizi, farklı kültür ve ülkelerden insanlarla tanışmanızı, onlara örnek bir sporcu olduğunuzu, bu güzel cumhuriyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli birer evlatları olduğunuzu hissettirmenizi şimdiden yürekten diliyorum ve bunu yapacağınızdan eminim. Bu milletin gücünü ve iradesini olduğu kadar, temiz kalbini, hoşgörüsünü, adaletini, vicdanını sergilemeniz gerektiğini, temsil etmeniz gerektiğini de belirtmek isterim. Örnek sporcular olarak, her zaman en doğrusunu, en güzelini yapacağınızdan hiçbir kuşkum yok. Yolunuz açık olsun. Başarı diliyorum. Madalya, bugünden itibaren sizindir. Olimpiyata katılmak, dünyanın en önemli madalyasıdır. Ondan sonraki madalya kısmı elbette ki daha önemlidir ama esas madalya, hepinizin boynunda. Çünkü olimpiyata katılmak, bence bir sporsever insan olarak söylüyorum, dünyanın en büyük madalyasıdır. Bu bağlamda hepinize başarı diliyor, hepinizi yürekten kutluyorum.”

“İBB’NİN SPORCUSU OLMAK, BİZE BÜYÜK GÜÇ KATIYOR”

Paralimpik okçuluk dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan ve Sadık Savaş ise, arkadaşları adına yaptığı konuşmada, “2008 yılında Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyon sonucu gazi oldum. Sonrasında paraokçuluk branşıyla tanıştım. O günden bugüne, hayal edemeyeceğim başarılar yakaladım. Tabii bunda büyük bir kulübün üyesi olmak, sporcusu olmak en önemli faktördü. Üzerimde çok emeği olan bütün antrenörlerime, kulüp, antrenörlerime, kulübüme çok teşekkür ediyorum. Her sporcunun hayali olan, paralimpik ve olimpiyat oyunları benim için de çok önemli. Orada başarılı olmak için çok çalışıyorum, çok hayal ediyorum. Şimdi hayalimin ötesine geçip, orada bu hayalleri gerçekleştirmek için büyük bir mücadele içerisindeyim. Bilindiği üzere ülkemizde, maalesef, paralimpik sporcuların kullanabileceği çok fazla uygun tesislerimiz olmadı. Bu anlamda İBB’nin sporcusu olmak, bize büyük güç katıyor. Hem paralimpik sporculara hem olimpik sporculara vermiş olduğu büyük katkılar, sporcunun başarıya bir adım daha yaklaşmasını sağlıyor. Bu anlamda ben İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Kulüp Başkanımız Sayın Fatih Keleş'e, Genel Sekreterimiz Sayın Erdem Aslanoğlu'na ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Hem Paris Paralimpik Oyunları’nda hem de Olimpiyatlarda yarışacak tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİN KIZ ÇOCUKLARINA İLHAM OLMAK İSTİYORUM”

Tekvandoda Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Merve Dinçel Kavurat da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Paris yolculuğumuz öncesi, ailecek bir araya gelmek, eminim ki hepimize çok büyük bir motivasyon olacak ve güzel moral olacak. Olimpiyat Oyunları, dünyanın en köklü ve büyük organizasyonu. Olimpiyatlarda yarışmak ise, her sporcunun en büyük hayali. ‘Olimpiyat’ kelimesi bile tüylerimizi diken diken etmeye yetiyor. Hepimiz bu muazzam organizasyonun bir parçası olmak için, gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Çekilen onca çileye, yapılan onca fedakarlık, ailemizden ayrı kaldığımız onca vakit sonunda, güzel bir yola çıkacağız. Hepimiz Paris Olimpiyatları'na şu an biletimizi aldık ve cebimize koymuş bulunuyoruz. Ama bitti mi? Hayır. Her şey yeni başlıyor. Şimdi daha önemli bir görevimiz var. O da ülkemizi gururlandırmak. Bir diğer önemli itici gücüm ise, sizler ve halkımızın kıymetli desteği. Kendi adıma konuşacak olursam, çok heyecanlıyım. Çok güzel bir heyecan ve umut var içerimde. Bunları kelimelere nasıl dökebilirim? Açıkçası pek emin değilim. 6 yaşında tekvandoya başladığımda, aklımda olimpiyatlara katılmak yoktu. Şimdi ise, o kız çocuğu büyüdü ve Paris'e kendi hayallerini gerçeğe çevirmek için yarışmaya gidiyor. Heyecanlıyım. Hayallerimi gerçeğe çevirerek, ülkemizin kız çocuklarının kendi hayallerini gerçekleştirme noktasında ilham olmak istiyorum. Yolumuz açık, madalyamız bol olsun.”

İBB SK BAŞKANI KELEŞ AÇIKLADI

İBB Spor Kulübü Başkanı Keleş’in verdiği bilgilere göre; Türkiye, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda, bugün itibariyle toplam 100 olimpik kota kazandı. İBB Spor Kulübü; güreş, tekvando, judo ve badmintonda branşlarında 11 kota elde etti. Olimpiyatlarda yarışacak sporcular ise, Burhan Akbudak, Zeynep Yetgil, Buse Tosun Çavuşoğlu (güreş); Merve Dinçel Kavurat, Nafia Kuş Aydın, Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli (tekvando), Salih Yıldız, Mihael Zgank, Vedat Albayrak (judo) ve Neslihan Yiğit Arın (badminton) oldu.

Aynı tarihlerde, yine Paris’te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları’nda da 81 kota kazanan Türkiye’yi, İBB Spor Kulübü sporcuları Onur Taştan, Ecem Taşın Cavdar, Cahide Eke, Nazan Akın Güneş (judo); Yağmur Şengül, Sadık Savaş, Yavuz Papağan (para okçuluk); Mikail Al, Rabia Cirit, Abdullah Ilgaz (para atletizm); Nazmiye Muratlı (para halter); Mahmut Bozteke (tekvando) ve Elif İldem (para yüzme) temsil edecek. Yine İBB Spor Kulübü sporcusu Gökçe Yavuz da judo dalında paralimpik oyunlara katılım noktasında kota bekliyor.

Konuşmaların ardından, Türkiye’yi 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek sporcular kamuoyuna tanıtıldı. İmamoğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan, CHP milletvekili Yunus Emre, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, İBB Spor Kulübü Başkanı Keleş, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye’yi temsil edecek sporcular ve antrenörleriyle anı fotoğrafları çektirdi.