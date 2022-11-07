UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu!
Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı. Son 32 turunda Barcelona ile Manchester United birbirlerine rakip oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu. Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlar ile Şampiyonlar Ligi grup üçüncüleri birbirlerine rakip oldu.
Grubunu lider tamamladığı için bu turu bay geçen Fenerbahçe, son 16 turunda eşleşmelerde turu geçen takımlardan biriyle rakip olacak.
İŞTE AVRUPA LİGİ PLAY OFF EŞLEŞMELERİ
Barcelona - Manchester United
Juventus - Nantes
Sporting Lizbon - Midtjylland
Shakhtar Donetsk - Rennes
Ajax - Union Berlin
Bayer Leverkusen - Monaco
Sevilla - PSV Eindhoven
Salzburg - Roma
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 16 Şubat 2023'te, rövanşlar ise 23 Şubat 2023'te oynanacak.
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