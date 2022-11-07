UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu!

07 Kasım 2022 Pazartesi, 15:26

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu. Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlar ile Şampiyonlar Ligi grup üçüncüleri birbirlerine rakip oldu.

Grubunu lider tamamladığı için bu turu bay geçen Fenerbahçe, son 16 turunda eşleşmelerde turu geçen takımlardan biriyle rakip olacak.

İŞTE AVRUPA LİGİ PLAY OFF EŞLEŞMELERİ

Barcelona - Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting Lizbon - Midtjylland

Shakhtar Donetsk - Rennes

Ajax - Union Berlin

Bayer Leverkusen - Monaco

Sevilla - PSV Eindhoven

Salzburg - Roma

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 16 Şubat 2023'te, rövanşlar ise 23 Şubat 2023'te oynanacak.