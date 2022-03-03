UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi projesi hakkında konuştu

03 Mart 2022 Perşembe, 16:12

Financial Times gazetesinin futbol ekonomi zirvesinde bir konuşma yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, büyük kulüplerin Avrupa Süper Lig kurma planına sert çıktı.

Sporx'in aktardığına göre, Ceferin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını hatırlatarak "Avrupa Süper Ligi'nden bahsedenler, futboldan bahsetmiyorlar. Bu futbol dışı projenin sürekli önümüze getirilmesinden bıktım usandım. İlk olarak pandeminin tam ortasında bu fikre dair saçmalıklarını başlattılar. Ardından, şimdi Avrupa'da bir savaşın ortasındayız ve yine başladılar. Bu insanlar hakkında daha fazla konuşmak zorunda mıyım? Belli ki paralel bir dünyada yaşıyorlar" dedi.

"BAŞKA LİGLERDE OYNAYAMAZLAR"

UEFA Başkanı, taraftar ve müşteri ayrımını yaparak "Korkunç bir durumdayız ve Ukrayna'daki futbolculara yardım için uğraşıyoruz. Onlarsa futbolu bitirecek bu proje üstünde çalışıyor. Bu durum baştan sona bir saçmalık ve bunu herkes biliyor. İçlerinden biri, ilk Avrupa Süper Lig projesinden sonra beni aradı ve özür diledi. Ardından tekrar içlerine girdi. Onlar için taraftarlar müşteri. Bizim içinse taraftar, taraftardır!" diye konuştu.

Ceferin, Avrupa Süper Lig'i kuracak takımlara uygulanacak yaptırımları hatırlatarak "ECA'nın o dönemki başkanı olan şahıs (Juventus Başkanı Andrea Agnelli), Avrupa Süper Lig'i başlatmadan 1 hafta önce bizim yeni Şampiyonlar Ligi modelimizi övüyordu. İsterlerse elbette kendi liglerinde oynayabilirler. Kimse onları durduramaz. Ancak, eğer kendi liglerinde oynarlarsa başka liglerde oynayamazlar" ifadelerini kullandı.

"PUTİN'DEN FAZLA YALAN SÖYLÜYORLAR"

Futbol zirvesinde konuşan bir başka isim La Liga Başkanı Tebas oldu.

Tebas, Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli'ye seslenerek "Agnelli davranışlarını ve sözlerini açıklamak zorunda kalacak. Eğer açıklamazsa yalancı durumuna düşecek. 1 hafta kadar önce, onun evinde 3 takım toplantı yaptı. Şimdi sabit takımlarla kapalı ligi istemediklerini söylüyorlar. Bu yalan. İngiliz takımları bu ligin bir parçası olamıyor. Bu yüzden iki kategorili ve ulusal ligleri de içine alan bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Küme düşen 2-3 takım olacak ama diğer takımlar aynı olacak; Juventus, Barcelona, Real Madrid. Onların lig sisteminde küme düşmeleri zaten imkansız" dedi.

La Liga Başkanı Tebas, Avrupa Süper Ligi kurma amacındaki kulüp başkanlarını yalancılıkla suçlayarak "Onların projelerinin büyüme modelleri, Premier Lig ve UEFA varken gerçekleşemez. Bu yüzden bu iki kuruma düşmanlar. Bunu biliyoruz. Bu bilgiye sahibiz. Kamuoyuna istediklerini söyleyebilirler ama biz içlerindeki arzuyu biliyoruz. Bunu her okuduğumda sinirleniyorum. Vladimir Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar" diye konuştu.

"DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Tebas, futbolun bu durumdan kötü etkileneceğini ifade ederek "Avrupa Süper Ligi'nin ulusal ligleri etkilemeyeceğini söylüyor, ısrar ediyorlar. Biz aptal mıyız! Biz aptal mıyız! Hepimiz, bu projenin ulusal ligleri öldüreceğinden eminiz. Bize hakaret ediyorlar, aşağılıyorlar. Futbola çok büyük zarar verecekler" dedi.

La Liga Başkanı Tebas, son olarak "Florentino Perez çıkıp canlı yayında söyledi zaten. Pastayı onlar yiyecekler, diğer tüm kulüpler kırıntılarla yetinmek zorunda kalacak. Yani özetle, Süper Lig'deki birkaç kulüp servetlerine servet katacak. Diğer kulüpler ise kırıntılarla idare edecek. Uzun yıllar boyunca bunu istediler ama başaramadılar. Dikkatli olmayı sürdürmek zorundayız" diye konuştu.