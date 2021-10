Uluslar Ligi finalinde İspanya ve Fransa karşı karşıya gelecek

10 Ekim 2021 Pazar, 09:38

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ve Fransa bugün kozlarını paylaşacak. TSİ 21.45 başlayacak mücadele İtalya'da Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde Fransa, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Belçika'yı 3-2 mağlup ederek finalde İspanya'nın rakibi olmuştu.

İspanya ise İtalya ile oynadığı yarı final mücadesinde 2-0 öne geçtiği mücadelede 83.dakikada İtalya'nın attığı gol ile sarsılsa da maçı 2-1 kazanmasını bilmiş ve finale yükselmişti.

Yarı finalde kaybedenlerin mücadelesinde İtalya ve Belçika ise saat 16.00'da Uluslar Ligi'nde üçüncülük mücadelesi gerçekleştirecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların erkek millî futbol takımları arasında yapılan uluslararası futbol turnuvası. İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başladı. Turnuva büyük oranda FIFA uluslararası maç takviminde yer alan dostluk maçlarının yerini aldı.

LİG FORMATI

İlk sezonunun tamamlanmasının ardından UEFA, 2020-21 sezonundan başlamak üzere değişiklik yapılmasına karar verdi. Buna göre A, B ve C Ligleri on altışar D Ligi ise 7 takımdan oluşacaktır. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacaktır. Liglerin oluşumunda 2018-19 UEFA Uluslar Ligi Genel sıralaması kullanılacaktır.

Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecektir. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Ligine düşecek 2 takım C liginin grup sonuncuları arasındaki play-offlar ile belirlenecektir.