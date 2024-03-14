Villarreal - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Villarreal, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
Marcelino Toral yönetimindeki Villarreal, sahasında Jean Louis Gasset'in ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
VILLARREAL - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ceramica Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
VILLARREAL - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Romen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Marsilya'nın sahasında oynanan ilk karşılaşma Villarreal'in 4-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlandı.
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