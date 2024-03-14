Villarreal - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:59
Villarreal - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Marcelino Toral yönetimindeki Villarreal, sahasında Jean Louis Gasset'in ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

VILLARREAL - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ceramica Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

VILLARREAL - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Romen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Marsilya'nın sahasında oynanan ilk karşılaşma Villarreal'in 4-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlandı.


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