Manchester United, blockchain platformu Tezos ile sponsorluk imzalıyor

04 Şubat 2022 Cuma, 11:41

Manchester United, New York merkezli Blockchain platformu Tezos ile yılda 20 milyon sterlin değerinde yeni bir ortaklık duyurmaya hazırlanıyor.

The Athletic’in haberine göre Manchester United ve blockchain platformu Tezos, seneliği 20 milyon pound’a, antrenman malzemesi sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmanın sadece malzemeleri kapsadığı ve The Carrington Tesisleri’ni içermediği de gelen bilgiler arasında.

United’ın sigorta şirketi Aon ile olan 8 yıllık kontratı geçen sene bitmişti ve bu zaman diliminde antrenman malzemeleri için bir sponsor bulunamamıştı. Şu anda İngiliz ekibi, taraftarların Glazer ailesine karşı protestolarına yanıt olarak United’ın ticari ortaklarını boykot edeceği endişelerinin ardından sponsorsuz antrenman forması giyiyor.

SPONSOR ANLAŞMASINA TARAFTAR ENGELİ

Manchester United, ABD’li Glazer ailesinin kontrolünde ve taraftarlar, Amerikalı bir iş insanının kulüp hisselerine sahip olmasını kabullenmiyorlar. Geçen sene başlatılan bir kampanyada taraftarlar, Glazer’a tepki için kulübe sponsor olacak şirketleri protesto etme kararı almıştı. Bu yüzden de United bir süredir sponsor bulmakta zorlanıyordu. Tüm bu süreç sonunda ise Tezos ile anlaşmaya varıldı.

TEZOS NEDİR?

Tezos Vakfı tarafından desteklenen Tezos, bir blok zinciri veya Ethereum gibi bir tür merkezi olmayan bilgisayar ağıdır. Tezos gibi blok zincirler, bilgisayarlı işlemleri mevcut teknolojiden daha verimli bir şekilde gerçekleştirmenin bir yolu olabilir ve pahalı aracıları süreçten çıkarmaya yardımcı olabilir. Tezos, kendisini daha enerji verimli bir platform olarak sunuyor. United'ın anlaşmayı kabul etmeden önce gerekli özeni gösterdiği ve ortakların güvenilir olduğunu düşündüğü anlaşılıyor.

Tezos ayrıca, kripto yatırımcıların tarafından kâr amacıyla satmak için satın alınan kendi dijital tokenleriyle de bağlantılı.