Weghorst, İstanbul'dan özel uçak ile ayrıldı
Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesini fesheden ve Manchester United ile anlaşan Hollandalı golcü Wout Weghorst, İstanbul'dan özel uçakla İngiltere'ye gitti.
İngiliz ekibi Manchester United ile anlaşan Hollandalı golcü Wout Weghorst, İngiltere'ye gitti. Golcü futbolcu ailesi için kiraladığı özel uçak ile Atatürk Havaalanı'ndan ayrılarak Manchester'a uçtu.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta attığı golden sonra taraftara veda eden Weghorst'un siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi feshedildi.
Burnley ile Manchester United arasındaki yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması sonrası siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro'luk fesih bedelini kabul etti.
Buna göre Premier Lig'in köklü ekibi Manchester United, kiralık sözleşmenin feshi için Beşiktaş'a 3 milyon Euro ödeyecek.
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