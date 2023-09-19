Young Boys - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda İsviçre kulübü Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor.
Marco Rose yönetimindeki RB Leipzig, deplasmanda Raphael Wicky'nin ekibi Young Boys ile karşılaşacak.
YOUNG BOYS - RB LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA?
İsviçre Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
YOUNG BOYS - RB LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?
Arnavut hakem Enea Jorgji'nin yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
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