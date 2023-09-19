Young Boys - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda İsviçre kulübü Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 08:35
Young Boys - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor.

Marco Rose yönetimindeki RB Leipzig, deplasmanda Raphael Wicky'nin ekibi Young Boys ile karşılaşacak.

YOUNG BOYS - RB LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

YOUNG BOYS - RB LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavut hakem Enea Jorgji'nin yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.


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