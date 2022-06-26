Yunanistan'dan sürpriz Cenk Tosun iddiası

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Cenk Tosun için Yunanistan'dan sürpriz bir Aris iddiası gündeme geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2022 Pazar, 18:16
Yunanistan'dan sürpriz Cenk Tosun iddiası
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İngiltere Premier Lig Everton'dan ayrılan Cenk Tosun'un yeni durağı merak ediliyor. Beşiktaş'ın gündeminde yer alan millî oyuncu için şimdi de Yunanistan'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Nova Sports'un haberine göre Aboubakar Kamara'yı Olympiacos'a satmaya hazırlanan Aris'e Cenk Tosun önerisi geldi. Aris'in de Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Kamara'yı 5 milyon Euro + takas şeklinde Olympiacos'a satması beklenen Aris'in hücum hattında oluşacak boşluğu Cenk Tosun ile doldurmayı planladığı ifade edilmekte.



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