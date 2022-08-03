Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındı
İstanbul Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden şüpheli, duyarlı yurttaşların durumu polise bildirmesiyle yakalandı. Şiddet gören köpek sahibine teslim edildi.
Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, köpeği darbeden bir şüpheliyi gören yurttaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri köpeğe şiddet uygulayan A.H.Ç'yi gözaltına aldı.
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