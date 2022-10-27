Dev balık sürüsüyle karşı karşıya geldi, o anları su altı kamerasıyla kaydetti

27 Ekim 2022 Perşembe, 11:08

Zıpkınla balık avı eski milli takım sporcularından Ozan Önen, 23 Ekim'de trofe avı için Bozcaada açıklarında denize açıldı. Tüpsüz olarak 15 metreye derinliğe dalış gerçekleştiren rekortmen dalgıç Ozan Önen'in etrafını bir anda yaklaşık 1 metre boyunda ve 20 kilo ağırlığında liça sürüsü sardı. O anları su altı kamerasıyla saniye saniye kaydeden Önen, sürünün içinde 15 kiloluk bir liçayı avladı. Bozcaada açıklarında zıpkınla balık avlarken güzel bir liça avladığını söyleyen Önen, İyi bildiğim bir bölgeydi. Bölgenin belli noktalarına dalışlar yapıyordum. Yaklaşık 15 metrede hiç beklemediğim bir anda oldukça kalabalık bir sürü etrafımı sardı. Büyük balık oldukları için korkusuzlar ve sürü halindeyken daha da korkusuz oluyorlar. O kadar yakınıma geldiler ki neredeyse elimle değebileceğim mesafedelerdi. İçlerinden bir tanesine iyi bir atış yaptım. 15 kilo civarı balıklardı. Çok fazla bir mücadele göstermedi. Kısa bir süre sonra bota almayı başardım, avımı da sonlandırmış oldum ifadelerini kullandı.

'SÜRÜ BİR ANDA KARŞIMA ÇIKTI'

Sürüyle karşılaştığı anda hissettiklerini anlatan Önen, O gün sadece civarında bir tane balık avlamıştım. Balık yoktu. Umudumu yitirdiğim noktada sürü bir anda karşıma çıktı. Balıklar arkamdan gelince ne kadar alışık bile olsak sadece kısa bir anlığına irkildim. Sonrasında soğukkanlılığımı korudum. Balıklar da oldukça sakin bir tepki verdi. İçlerinden uygun pozisyonda olana atışımı yaptım, avımı gerçekleştirdim. Yaklaşık 1 metrenin üzerinde, 15-20 kilo arasında balıklar vardı. Etrafımı sarınca seçim yapamadım diye konuştu.