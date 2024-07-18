Doğa Parkı sakinleri, buzlu meyve kokteylleri ile serinliyor
Doğa Parkı sakinleri, buzlu meyve kokteylleri ile serinliyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus Doğa Parkı sakinleri, her yıl olduğu bu yıl da buzlu meyve kokteylleri ile serinliyor.
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