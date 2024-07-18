Doğa Parkı sakinleri, buzlu meyve kokteylleri ile serinliyor

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Doğa Parkı sakinleri, buzlu meyve kokteylleri ile serinliyor

ANKA
18 Temmuz 2024 Perşembe, 09:29





Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus Doğa Parkı sakinleri, her yıl olduğu bu yıl da buzlu meyve kokteylleri ile serinliyor.

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