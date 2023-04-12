İktidar, 2002'de 243 milyar TL ile devraldığı borcu 7.8 trilyon TL’ye çıkardı!
Borç sarmalı AKP döneminde tam 17 katına çıkarak 3 trilyon 968 milyar TL büyüdü. Yurttaşın ve yeni hükümetin işi zor!
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