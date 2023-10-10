İşte İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık emekçilerine reva görülen o yemek...
İşte İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık emekçilerine reva görülen o yemek...
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde personele verilen yemeğin görselini paylaşarak yemekten kurt çıktığını bildirdi. Sendikanın iş yeri temsilcisi Ayşe Tabakoğlu, “Yemekhanelerin şirketlere devredilmesiyle birlikte kar amacı güden şirketler hem yemeğin miktarında hem kalitesinde azaltmaya gittiler. İnsanlarımız, çalışanlarımız doymamaya ve yemeklerimizde de kötü yabancı cisimler çıkmaya başladı” dedi.
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