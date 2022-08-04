Milyonların gözü EYT düzenlemesinde: İşte masadaki formüller

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2023’ün başlarında EYT’lilerin sorununu çözecek düzenlemenin Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. İşte EYT düzenlemesi için konuşulan formüller...

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:39

Ekonomik krizin etkisiyle seçmen desteğini önemli ölçüde kaybeden iktidar, son dönemde EYT sorununu yeniden gündeme aldı. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, emeklilikte yaşa takılanlar için konuşulan formülleri köşesine taşıdı. 

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EYT Meclis

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