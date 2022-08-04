Milyonların gözü EYT düzenlemesinde: İşte masadaki formüller
2023’ün başlarında EYT’lilerin sorununu çözecek düzenlemenin Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. İşte EYT düzenlemesi için konuşulan formüller...
Ekonomik krizin etkisiyle seçmen desteğini önemli ölçüde kaybeden iktidar, son dönemde EYT sorununu yeniden gündeme aldı. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, emeklilikte yaşa takılanlar için konuşulan formülleri köşesine taşıdı.
İlgili Haberler
- Milyonların gözü EYT düzenlemesinde: İşte masadaki formüller
Video Haberler
- Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı
- Yoğun bakıma yatışlarda artış
- Apartmandan elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
- İşte EYT düzenlemesinde masadaki formüller
- 'İktidarı sallantıda'
- Soylu'dan KPSS açıklaması
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- İstanbul'da feci kaza: Bir çocuk öldü, 4 yaralı
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- '7 ve üzeri şiddetinde deprem olabilir'
En Çok Okunan Haberler
-
- O isim istifasını verip; ülkeyi terk etti
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Tarihi rekor geliyor' diyerek uyardı
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- Yayıneviyle ilgili çarpıcı iddialar
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- 'Kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız'
- Bayrampaşa Hali'ndeki işçiler ayağa kalktı