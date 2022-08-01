Sokak ortasında dehşet: 55 yaşındaki adam tüfekle öldürüldü

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:08

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’de Güzeltepe Mahallesi’ndeki 568. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ü. isimli şahıs, kavga ettiği iddia edilen Necati Karabaş’a (55) sokak ortasında tüfekle ateş açtı. Karabaş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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