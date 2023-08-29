Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar'dan korkutan uyarı! "Paranız olsa dahi..."
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar'dan korkutan uyarı! "Paranız olsa dahi..."
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar;
"İklim değişikliği hem dünyadaki hem de Türkiye'deki üretimi etkileyecek. Bunun için tedbir alınması gerekir. Önlem alınmazsa, Allah muhafaza paranız olsa dahi gıdaya ulaşamazsınız" dedi.
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