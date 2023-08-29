Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar'dan korkutan uyarı! "Paranız olsa dahi..."

29 Ağustos 2023 Salı, 17:04

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar;



"İklim değişikliği hem dünyadaki hem de Türkiye'deki üretimi etkileyecek. Bunun için tedbir alınması gerekir. Önlem alınmazsa, Allah muhafaza paranız olsa dahi gıdaya ulaşamazsınız" dedi.

