Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar'dan korkutan uyarı! "Paranız olsa dahi..."

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar'dan korkutan uyarı! "Paranız olsa dahi..."

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2023 Salı, 17:04

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar;

"İklim değişikliği hem dünyadaki hem de Türkiye'deki üretimi etkileyecek. Bunun için tedbir alınması gerekir. Önlem alınmazsa, Allah muhafaza paranız olsa dahi gıdaya ulaşamazsınız" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) türkiye

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