Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
Düzce'de, bir binaya giren hırsız, binaya geldiği vitessiz bisikleti bırakarak, zincirle kilitlenen vitesli bisikleti zincirini keserek çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Düzce Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Binanın önüne bisikletle gelen bir kadın, binaya girerek çalmak istediği bisikleti gözüne kestirdi. Bir süre bisikletin kilidini açmaya çalışan kadın, çantasından çıkardığı aletle bisikletin zincirli kilidini kesti. Daha sonra çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol için dışarı çıkan kadın, getirdiği eski bisikleti bina girişine koyarak tekrar bina içine girdi. Zincirini kestiği bisikleti alarak hızlıca binadan uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bisikletinin yerinde olmadığını gören kişi ise durumu bina yönetimine bildirdi. Bina yönetimi güvenlik kameralarını izleyince bisikletin çalındığını tespit etti. Bina yöneticisi Ergün Demirbaş hırsızın getirdiği vitessiz bisikleti muhafaza altına aldı. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı
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