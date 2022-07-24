Yolcular telefon kamerasıyla kaydetti: Otobüste başkasının fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye dayak
Kadıköy’de seyir halindeki otobüsün içerisinde başkasının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, diğer yolcular tarafından darbedildi. Yolcular tarafından tokatlanan ve güçlükle tutulan kişinin cep telefonuna el konulurken, otobüste yaşananlar görüntülere yansıdı.
Olay, dün saat 17.40 sıralarında Kadıköy Göztepe mevkiinde meydana geldi. Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan 19EK hat numaralı otobüs içerisinde yolcuların fotoğrafını çektiği iddia edilen bir kişi, yolcuların sert tepkisi ile karşılaştı.
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