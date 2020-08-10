3 bin 200 metre yükselikte dağcıları kurtarma operasyonu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait helikopterle Aladağlar’da kaza geçiren 2 dağcı kadının kurtarılma görüntülerini paylaştı.
Aladağlar'da kaza geçiren iki kadın dağcı kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait helikopterle Aladağlar’da kaza geçiren iki dağcı kadının kurtarılma görüntülerini paylaştı.
Niğde Aladağlar’da 3 bin 200 metre yükseklikte kaza geçiren 2 kadın dağcı Hava Kuvvetleri’ne ait helikopterle kurtarıldı. MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dağcılardan birinin ayağından yaralandığı ve iki kadın dağcının da Adana’ya nakledildiği belirtildi.
MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her zaman asil milletimizin emrindeyiz! Niğde Aladağlar’da kaza geçirdiği öğrenilen 2 kadın dağcı için Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter bölgede görevlendirildi. Dağcılardan birinin ayağından yaralandığı belirlenirken, kurtarılan dağcılar Adana’ya nakledildi” dedi.
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