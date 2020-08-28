400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı!
Diyarbakır’ın Hani İlçesi Veziri Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 400 yıllık tarihi Gabon Köprüsü iş makineleri ile yıkıldı.
Diyarbakır’ın Hani ilçesi sınırlarında ve eski Hani-Diyarbakır karayolu üzerinde yer alan tarihi Gabon Köprüsü, iş makineleri tarafından yıkıldı. Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar esnasında tarihi köprünün zaman içinde ayakta kalan iki ayağı iş makinesi ile yıkıldı.
Diyarbakır Mimarlar Odası’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, Gabon Köprüsü'nün iş makinelesi ile yıkıldığı görüldü.
Köprü tespit edildikten sonra Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne tescil başvuru yapılmış, ancak tescile uygun görülmemişti.
Video Haberler
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı
- AKP'liler birbirine girdi
- Bir kadın cinayeti daha son anda önlendi!
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme