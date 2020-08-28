400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı!

28 Ağustos 2020 Cuma, 20:00

Diyarbakır’ın Hani ilçesi sınırlarında ve eski Hani-Diyarbakır karayolu üzerinde yer alan tarihi Gabon Köprüsü, iş makineleri tarafından yıkıldı. Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar esnasında tarihi köprünün zaman içinde ayakta kalan iki ayağı iş makinesi ile yıkıldı.

Diyarbakır Mimarlar Odası’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, Gabon Köprüsü'nün iş makinelesi ile yıkıldığı görüldü.

Köprü tespit edildikten sonra Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne tescil başvuru yapılmış, ancak tescile uygun görülmemişti.