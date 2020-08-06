5 kişinin bulunduğu araç kaza yaptı! 3 ölü, 2 yaralı
Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi Çetenli Köyü mevkinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.
Doğubayazıt’a bağlı Çetenler Köyü mevkinde saat 15:30 sularında içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir araç şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 5 kişiden 3’ü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ise Doğubayazıt Dr. Yaşar Er Yılmaz Devlet hastanesine kaldırıldı.
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