A Haber'in kurgu haberi sosyal medyanın diline düştü
A Haber kurguda sınır tanımayan bir habere daha imza attı. Kurgu habere göre, 60 yıl sonra tamir edilen televizyon açıldığında Kenan Evren darbe bildirisi okumaya başladı.
A Haber kamerası eşliğinde televizyonu açan tamirci gördüklerine ‘inanamadı’. Kocaeli’de televizyon tamirciliği yapan bir kişi pandemi döneminde eski bir televizyonu tamir etmek için aylarca uğraştı. Tamir ettikten sonra 1960 yılından kalan televizyon açıldığında ise Kenan Evren darbe bildirisi okumaya başladı. Habere göre televizyon tarihi bir değer taşıyor.
'HABER' SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
ekşisözlük'te "a haber'in tarihi televizyon haberi" başlığı altında gündem olurken, A Haber videoyu kaldırdı.
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