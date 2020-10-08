A Haber'in kurgu haberi sosyal medyanın diline düştü

08 Ekim 2020 Perşembe, 11:55

A Haber kamerası eşliğinde televizyonu açan tamirci gördüklerine ‘inanamadı’. Kocaeli’de televizyon tamirciliği yapan bir kişi pandemi döneminde eski bir televizyonu tamir etmek için aylarca uğraştı. Tamir ettikten sonra 1960 yılından kalan televizyon açıldığında ise Kenan Evren darbe bildirisi okumaya başladı. Habere göre televizyon tarihi bir değer taşıyor.

'HABER' SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

ekşisözlük'te "a haber'in tarihi televizyon haberi" başlığı altında gündem olurken, A Haber videoyu kaldırdı.