ABD'li komutan basın toplantısında ağladı
ABD'nin görev süresi sona eren komutanı Caggins, terör örgütü PKK'nin Suriye'deki uzantısı YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile düzenlenen basın toplantısında veda konuşması yaptığı sırada ağladı.
IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona erdi. Terör örgütü PKK'nin Suriye'deki uzantısı YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağladı.
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Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti. Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, YPG tarafından ödül verildi. Caggins. YPG'ye destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi.
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