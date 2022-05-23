Acil serviste dehşet saçan kişi: 'Böyle bir şey olmuş olabilir
Gaziantep'te, özel hastanede kendisiyle eve dönmek istemeyen kızına şiddet uygulayıp; engel olmaya çalışan sağlık görevlilerine de bıçakla saldırarak ambulans şoförünü kolundan yaralayan Orhan Dağlı (50), epilepsi hastası olduğunu ve ilaç kullandığını öne sürerek, "Böyle bir şey olmuş olabilir" dedi.
Orhan Dağlı, geçen hafta cuma günü İnönü Caddesi’ndeki bir özel hastanede kızı İremnur D.'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Orhan Dağlı, kızından kendisiyle birlikte eve dönmesini istedi. Kızı bu isteğe olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.
İlgili Haberler
- Acil serviste dehşet saçan kişi: 'Böyle bir şey olmuş olabilir'
Video Haberler
- 'Köprücük kemiği kırıldı' iddiası: O bebek entübe edildi
- Acil serviste dehşet saçmıştı: İfadesi şaşırttı
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- İstanbul Diş Hekimleri Odası’ndan Şeyma Biran açıklaması
- İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 199 kişi yakalandı
- İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı
- TIR’lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza
- Sünnet faciası: Çocuğun cinsel organı kesildi
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- Saray'ın Demirtaş planı
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Saray'ın Demirtaş planı
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı
- Beyazıt'ta silah sesleri: Yaralılar var
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!
- Otomobil fiyatlarına dev zam!