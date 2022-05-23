Acil serviste dehşet saçan kişi: 'Böyle bir şey olmuş olabilir

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:05

Orhan Dağlı, geçen hafta cuma günü İnönü Caddesi’ndeki bir özel hastanede kızı İremnur D.'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Orhan Dağlı, kızından kendisiyle birlikte eve dönmesini istedi. Kızı bu isteğe olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.

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