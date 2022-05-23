Acil serviste dehşet saçan kişi: 'Böyle bir şey olmuş olabilir

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Gaziantep'te, özel hastanede kendisiyle eve dönmek istemeyen kızına şiddet uygulayıp; engel olmaya çalışan sağlık görevlilerine de bıçakla saldırarak ambulans şoförünü kolundan yaralayan Orhan Dağlı (50), epilepsi hastası olduğunu ve ilaç kullandığını öne sürerek, "Böyle bir şey olmuş olabilir" dedi.

DHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:05

Orhan Dağlı, geçen hafta cuma günü İnönü Caddesi’ndeki bir özel hastanede kızı İremnur D.'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Orhan Dağlı, kızından kendisiyle birlikte eve dönmesini istedi. Kızı bu isteğe olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.

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