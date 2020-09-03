Akıllara durgunluk veren motosiklet kazası kamerada
Bursa'da motosikletine binen genç yolun kaygan olması sebebiyle 30 metre gitmeden sağa sola savruldu sonrasında yoldan geçen otomobile çarptı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücü hareket ettiği sırada yaklaşık 30 metre gitmeden sağa sola savruldu. Daha sonra geri dönen motosiklet, başka bir otomobile çarparak yan yattı. Motosiklet sürücüsü kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, çarptığı otomobilde çizikler meydana geldi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüyü alarak sakinleştirmeye çalıştı.
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