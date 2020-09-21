AKP'li Çamlı: Şimdi o matmazel Meral var ya...

21 Eylül 2020 Pazartesi, 09:42

Çamlı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için ''Şimdi o matmazel Meral var ya... Kahvaltı mahvaltı böyle şirinlikler yapıyorlar. Kahvaltı yiyelim, sen de gel ben geleyim falan...'' şeklinde ifadeler kullandı.

Çamlı'nın AKP Darıca Kongresi'nde yaptığı konuşmada sergilediği hareketler sosyal medyanın gündemine oturdu.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Yeliz ismi ile maruf Ahmet Hamdi Çamlı’nın, bir taraftan edepten hayadan uzak cümleler kurarken, bir taraftan da palyaço edası ile sahnede duruşunu ibretle izledim. Ak Parti’yi temsil edenler bunlar olduğu için tepetaklak yuvarlanmaya devam ediyorlar” iye tepki gösterdi.

İşte o mesaj: