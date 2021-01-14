AKP'li vekilden çöpten yiyecek toplayan yurttaş yorumu: "Eski eşya topluyor"
Çöpten gıda toplayan yurttaşın videosunu paylaşarak ülkedeki yoksulluğa dikkat çeken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a yanıt AKP Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan geldi. Durmuşoğlu, o yurttaşın "eski eşya topladığını" öne sürdü.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Osmaniye'de çöpten gıda toplayan yurttaşın videosunu paylaşarak, "Bu görüntüler bugün Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çekildi. Çukurova’nın en bereketli topraklarında vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor. Biz boşuna demiyoruz" dedi.
Öztrak'ın açıklamasına yanıt veren AKP Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, o yurttaşın "eski eşya toplayan biri" olduğunu öne sürerek, "Sayın Başkan, paylaşımınızdaki M.Ç. ile görüştüm; uzun yıllardır eski eşya toplayan, kendi evi olan ve ihtiyaç halinde sosyal destek de verilen bir hemşehrimiz. Keşke ucuz siyasi hesaplarınız için ifşada bulunmak yerine Kadirli'deki ilgililerden ya da bizden yardım isteseydiniz" dedi.
CHP'li Öztrak, gıda ürünlerine "eski eşya" diyerek niteleyen AKP'li Durmuşoğlu'na tepki gösterdi. "Sayın Vekil, çöpten toplanan 'lahana', 'soğan', 'patlıcan', 'mandalina', 'havuç' ne zamandan beri eski eşya oldu?" soran Öztrak, "Hiç kimse bunları çöpten keyif için toplamaz. Millet ızrar halinde. Bunu görmek için ifşaya gerek yok. Kalp gözünün açık olması yeter" dedi.
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