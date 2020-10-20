AKP'nin "Sen Kimsin" kampanyasına kadınlardan yanıt: "Biz: Emine Bulut, Nadira Kadirova, Hande Kader..."

20 Ekim 2020 Salı, 22:04

AKP Gençlik Kolları’nın resmi Twitter hesabından paylaştığı “Sen kimsin?” videosu sosyal medyada gündem oldu. ‘Sen kimsin?’ sorusuyla başlayan videoda verilen cevaplar arasında Selahattin Eyyubi’den Muhammet Fatih Safitürk’e, Yasin Börü’den Musab Bin Umeyr’e kadar birçok isim sayıldı. Ancak videoda Atatürk'e yer verilmemesi büyük tepki topladı.

AKP Gençlik Kolları’nın bu paylaşımına gelen yorumlar ise videodan daha çok konuşuldu. Paylaşıma binlerce yorum gelirken, sosyal medya kullanıcılarının AKP döneminde yaşanan acıları hatırlattığı görüldü.

Kullanıcılar, “Sen Kimsin” başlıklı paylaşıma, “Ben cebine para sıkıştırdığınız kanser hastası Dilek’im”, “Ben arabayla çarptığınız ama intihar etti diyerek dosyası kapatılan Rabia Naz’ım”, “Ben Ensar Vakfı'nda istismar edilen çocuğum”, “Denetlemediğiniz, ihmal ettiğiniz için yerin altından çıkamayan 301 madenciyim” yorumlarını yaptı.

KADINLARDAN YANIT

"Sen Kimsin" başlıklı paylaşıma bir cevap da Kadın Meclisleri'nden geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Kadın Meclisleri, "Biz:

Emine Bulut, Nadira Kadirova, Hande Kader, Pınar Gültekin, Rabia Naz, Gülistan Doku, Aleyna Çakır ve nicesiyiz. Peki siz kadına şiddete sıfır tolerans diyenler misiniz; yoksa İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açanlar mı? Toplum kendisinin kim olduğunu biliyor. Siz kimsiniz?" dedi.