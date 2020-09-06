Akşener'den olay video: Bacaklarını kırarım!
İstanbul'da esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir genç, kendisini terkeden sevgilini aramasını, onu sevdiğini söylemesini rica etti. Akşener ise gence, "Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım senin" diyerek uyarıda bulundu. Daha sonra Akşener, gencin istediğini geri çevirmeyerek kıza video mesaj gönderdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti sırasında kendisini terkeden sevgilini aramasını, onu sevdiğini söylemesini isteyen gencin ricasını geri çevirmedi. Genci, "Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım senin" diyerek uyaran Akşener, kıza video mesaj gönderdi.
Akşener, Pendik'te esnafı ziyaret etti. Ziyaret esnasında bir genç, Akşener'den kendisini terk eden sevgilisini aramasını istedi.
Gence, kızı zorlamaması konusunda uyaran Akşener, "Bacağını kırarım. İlan-ı aşk edebilirsin, yalvarabilirsin bunlar serbest ama sertlik yok" dedi. Daha sonra Akşener, gencin istediğini kabul ederek, kızı video mesaj gönderdi.
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