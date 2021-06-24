ATV'nin dizisinde skandal! Bizanslı komutanın repliği tepki çekti
ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizinde, Atatürk’ün sözü Bizanslı komutana söyletildi.
ATV’nin “Kuruluş Osman” dizisinde Atatürk’ün tarihe yön veren “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” sözü, Osmanlı’ya karşı savaşan Bizanslı komutana söyletildi.
Bizanslı komutan, Atatürk’ün o sözünü “Ben size düşünmeyi değil ölmeyi emrediyorum!” şeklinde değiştirerek söyledi.
ATV'nin dizisine sosyal medyada tepki yağdı.
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