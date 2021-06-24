ATV'nin dizisinde skandal! Bizanslı komutanın repliği tepki çekti

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ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizinde, Atatürk’ün sözü Bizanslı komutana söyletildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2021 Perşembe, 11:09

ATV’nin “Kuruluş Osman” dizisinde Atatürk’ün tarihe yön veren “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” sözü, Osmanlı’ya karşı savaşan Bizanslı komutana söyletildi.

Bizanslı komutan, Atatürk’ün o sözünü “Ben size düşünmeyi değil ölmeyi emrediyorum!” şeklinde değiştirerek söyledi.

ATV'nin dizisine sosyal medyada tepki yağdı.

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