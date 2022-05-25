Babacan isim vermeden Bozdağ'ı eleştirdi: 'İçi boş tweet önerecek hale geldiler, bu deha karşısında şapka çıkarılır'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Geçen gün birisi çıkmış, konuşuyor. Neymiş? Ülkede kimseye tweet attı diye soruşturma açılmıyormuş. Mesele, tweetin içinde yazanlarmış. İçi boş tweet önerecek hale geldi bunlar ya" diyerek tepki gösterdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da bugün düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Babacan’ın isim vermeden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı da eleştirdi. Babacan,“Geçen gün birisi çıkmış, konuşuyor. Neymiş? Ülkede kimseye tweet attı diye soruşturma açılmıyormuş. Mesele, tweetin içinde yazanlarmış. İçi boş tweet önerecek hale geldi bunlar ya. Bir kere daha bu deha karşısında şapka çıkarılır. İçi boş baklavayı gösterdiler, yetmedi. İçi boş tostu gösterdiler, yetmedi. İçi boş benzin deposunu gösterdiler, yetmedi. Şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar” dedi.
Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
“Biz Türkiye’nin adil, özgür ve zengin yarınları için buradayız. Ülkemizde çözülmedik tek bir sorun bile bırakmayacağız. Önce özgürlük diyeceğiz, önce özgürlük.
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