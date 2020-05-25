Başkent Ankara'da yaşandı... "Cumhurbaşkanlığında çalışıyorum, küçük bir ceza yazın"

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 16:41

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Vatan Caddesi’nde 20 Mayıs günü polisler bir dolmuşu durdurdu. Şoföre sürüş esnasında telefonla konuştuğu için ceza kesmek istedi. Bu sırada dolmuşta bulunan bir yolcu şoförün yanına gelerek, Cumhurbaşkanlığı'nda çalıştığını söyledi.

Polis yolcuya “Ne yapacaksın, cezayı mı sildireceksin. Sanki bu adama terbiyesizlik yapıyoruz. İsmimizi verebiliriz” diye tepki gösterdi. Yolcu ise, “Küçük bir şey yazıp gönderin” diyerek, polislerin ismini almak istedi. Polis hangi konuda ceza yazdığını göstermek için “Bak bak Cumhurbaşkanlığı'nda çalışıyorsun, okuma yazman yok mu” yanıtını verdi.



Kaynak: OdaTv