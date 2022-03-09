Başkentte olaylı gece: İsrail bayraklarını indirdiler
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyareti öncesi Milli Görüş’ün gençlik örgütü Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Ankara'da İsrail bayraklarını indirdi.
Türkiye ve İsrail arasında 2007 yılından bu yana en yüksek düzeyli görüşme bugün başlıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek.
Herzog'un ziyareti öncesi Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Üniversite Komisyonu'nun Ankara'da asılı olan İsrail bayrağını indirirek yerine Filistin bayrağı astığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
ZİYARET YAKINDAN İZLENİYOR
Ziyaret, Ukrayna-Rusya Savaşı gündemi nedeniyle yakından izleniyor. İki ülke de, arabuluculuk yapabileceklerini konusunda taraf ülkelere teklifte bulunmuştu.
Uzun bir aradan sonra gerçekleşecek görüşmelerde, en az bölgesel krizler kadar iki ülke ilişkilerinin de ele alınması bekleniyor.
İPLER NE ZAMAN KOPTU?
İki ülke arasındaki ilişkiler; 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye doğru giden Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda İsrail'in saldırması ve dokuz Türk'ün ölümüyle sonuçlanması nedeniyle kopma noktasına gelmişti.
Saldırının ardından büyükelçiler geri çekilirken, Türkiye normalleşme için şartlar sunmuştu. Zaman zaman duran ve yıllar süren görüşmelerin sonucunda, Haziran 2016'da iki ülke anlaştı ve yeni atanan büyükelçiler Tel Aviv ve Ankara'da 2016 sonunda göreve başladı.
Ancak İsrail-Türkiye arasındaki 'Mavi Marmara anlaşmasının' gizli ek maddeleri olduğu iddia edildi.
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